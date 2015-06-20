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تحذير للرجال.. "الصن بلوك" ومستحضرات التجميل تقتل الحيوانات المنوية

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تحذير للرجال.. "الصن بلوك" ومستحضرات التجميل تقتل الحيوانات المنوية تحذير للرجال.. "الصن بلوك" ومستحضرات التجميل تقتل الحيوانات المنوية
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن واقيات الشمس ومستحضرات التجميل يمكن أن تقتل الحيوانات المنوية للرجال.

ووفقاً للدراسة التى نشرت مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، فقد وجد الباحثون أن واحداً فقط من كل أربع ذكور لديهم مستويات خصوبة جيدة.

وفسر الباحثون نتائجهم، أن المواد الكيميائية ومظاهر الحياة الحديثة قد تكون من أبرز الأسباب التى تؤثر على خصوبة الرجال، وتؤثر على صحتهم الجنسية.

ووجدت الأبحاث أن 25 فى المائة فقط من الذكور فى عمر الشباب، لديهم نوعية جيدة من الحيوانات المنوية، حيث انخفض متوسط عدد الحيوانات المنوية بمقدار الربع منذ عام 1940.

لذلك حذر الأطباء من أنماط الحياة الحديثة التى تؤثر على صحة الرجال الجنسية، مثل استهلاك مستحضرات التجميل الحديثة وواقيات الشمس التى تضر الجلد والخصوبة معاً.

وأضاف الدكتور نيلز يورجنسن، وهو مستشار فى وزارة النمو والتكاثر فى ريجشوسبيتاليت فى كوبنهاجن، ان المواد الكيميائية الموجودة فى كريمات الشمس، ومستحضرات التجميل، أوانى القلى، والسيارات، والأطعمة، وحتى فى قطع الملابس يمكن أن تضر بالحيوانات المنوية لدى الرجال.

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مصر 365