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"مرور الجيزة" تضبط 4305 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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"مرور الجيزة" تضبط 4305 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة "مرور الجيزة" تضبط 4305 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كثّفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مدير المرور، بناءً على توجيهات اللواء طارق نصر، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملاتها المرورية على محاور وشوارع المحافظة لضبط المخالفات المرورية، ومتابعة حركة سير المركبات والعمل على فك الزحامات المرورية بجميع الميادين.

وأسفرت الحملات التى شنتها الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 4305 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين "انتظار خاطئ - عكس الاتجاه - بدون لوحات - 30 مخالفة التقطتها أجهزة الرادار - 130 ملصقا ومعلقات - 152 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول - 212 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365