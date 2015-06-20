اليوم.. استكمال سماع الشهود بقضية اقتحام سجن بورسعيد

تستكمل اليوم السبت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهمًا، فى الاشتباكات التى وقعت بمحافظة بورسعيد بشهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن، عقب صدور قرار بإحالة المتهمين بقضية مجزرة بورسعيد، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وأجلت المحكمة الجلسة السابقة لطلبات الدفاع وهو الخطة الأمنية المقررة من اللواء سامى سيدهم، مساعد الوزير، المؤشر عليها من وزير الداخلية بتوقعهم فور صدور الحكم حدوث أعمال شغب، وكذلك المذكرة المقدمة من المستشار محمد عمارة، عضو فريق التحقيق المشكل بقرار وزير العدل الأسبق المستشار "أحمد مكى"، والتى قدمها معتذرًا عن الاستمرار فى التحقيق.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق المستشار عمر الجوهرى، أن المجنى عليهم فى تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقعت إصابات فى أكثر من 79 مواطنا آخرين.