مكياجك على طريقة الفاشينيستا Sara H H

مكياج ناعم وخفيف مع أحمر شفاه بلون طبيعيّ وجذاب هو عنوان مكياج الفاشينيستا المغربية سارة. فالطبيبة الناشطة على إنستغرام تتميّز باختياراتها الناعمة التي تليق بسحنتها العربية المميّزة. وهي تعرف أنّ مكياج عينيها سيمنحها مزيداً من الجمال والتألّق. لذا نراها تعتمد الأي لاينر والماسكرا دائماً لتبرز جمالها الذي يعود إلى

أصولها المغربية والإسبانية.

إذا كنت تملكين نفس لون البشرة وملاح عيني سارة فلا تتردّدي في اتباع خطواتها للحصول على إطلالة مكياج ناعمة تليق بك .

نقترح عليك من "سيدتي نت" استخدام المنتجات الآتية للحصول على إطلالة سارة :

ـ ظلال عيون متعدد الاستخدامات من أرمانيARMANI باللون الأسود.

ـ ماسكرا باللون الأسود من جيفنشيGIVENCHY.

ـ بلاشر من دون لمعة من نارس NARS زهريّ اللون.

ـ أي لاينر ستيلو واتربروف باللون الأسود من إيزادورا ISADORA.

ـ قلم كحل ستيلو آيز واتربرووف 88 نوار انتونس من شانيل CHANEL باللون الأسود.

ـ ظلال العيون الكريم أومبر كوتور من جيفنشي GIVENCHY باللون الزهري.

ـ أحمر شفاه بونير من مجموعة روج بريان من ديور DIOR باللون زهري .

شاهدي صور الفاشينيستا سارة، وشاركينا برأيك؟

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