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مهرجان " Taormina" يكرّم ريتشارد غير

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الجمعة 19-06-2015 17:15

كرّم مهرجان " Taormina" للأفلام في دورته الـ61 التي أقيمت في سيسيلي الممثل العالمي Richard Gere.
وجاء هذا التكريم في إيطاليا استناداً إلى أعماله التي قدّمها على مدى 40 عاماً في عالم السينما وصناعة الأفلام.
واكتفى Richard بكلمة "شكراً لكم" عند استلامه الجائزة على المسرح، لكنه أعطى الوقت الكافي للمصوّرين لالتقاط الصور له مع الجائزة.
ورافقت مديرة المهرجان Tiziana Rocca النجم البالغ من العمر 65 عاماً إلى الاحتفال.
يذكر أن Richard Gere لم يعرض له أيّ فيلم في المهرجان، ولكن من المؤكد أنه يسوّق لفيلمه الجديد Franny.

 

بعد 25 عاماً جوليا روبرتس وريتشارد جير سوياً

 

 

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