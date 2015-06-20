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في اللحظات الأخيرة... التلفزيون التونسي يقصي مسلسل "فاميليا لول" من العرض

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في اللحظات الأخيرة... التلفزيون التونسي يقصي مسلسل "فاميليا لول" من العرض في اللحظات الأخيرة... التلفزيون التونسي يقصي مسلسل "فاميليا لول" من العرض

الجمعة 19-06-2015 17:29

أعلنت إدارة القناة الوطنية الأولى في بلاغ لها، أنّها قررت عدم بث سيتكوم "فاميليا لول"، الذي كان مقرراً عرضه في أول أيام رمضان، معلّلة هذا القرار أن الشركة الخاصة التي كلفتها القناة بإنتاج"السيتكوم" لم تلتزم ببنود العقد مع مؤسسة التلفزيون.
ويروي سيتكوم "فاميليا لول"، قصة عائلة تونسية تعيش جملة من التناقضات وتغيّر القيم في المجتمع التونسي، ومشاكل لبطالة وغلاء المعيشة وحب التظاهر والتفاخر، وتؤدي الممثلة مريم بن مامي دور معلمة وهو دور كوميدي في حين اعتاد المشاهدون على رؤيتها في أدوار درامية في مسلسل "مكتوب".
وكان الممثلون والفنيون المشاركون في "السيتكوم" أصدروا عريضة قبل إلغاء قرار البث، طالبوا بما أسموه تجاوزات المنتج المنفذ محمد الحناشي الذي كلفته مؤسسة التلفزيون بانجاز العمل.
وامتدح الموقّعون على العريضة المخرج نجيب مناصرية، واشتكوا من ظروف الإنتاج التي وصفوها بأنها كانت سيئة جداً.
وجاء في العريضة انهم لم يتسلموا اجورهم الى الآن وفق البنود المتفق عليها.
ويضم "السيتكوم"30 حلقة وتكلف حوالي 700الف دينار تونسي، وقد قال المخرج ان المنتج المنفذ تدخل في العمل وسعى الى فرض رؤيته الفنية ، ويبدو ان المسالة ستنتهي في المحاكم.

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