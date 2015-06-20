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رفع قرار إيقاف سعد الصغير عن الغناء

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رفع قرار إيقاف سعد الصغير عن الغناء رفع قرار إيقاف سعد الصغير عن الغناء

الجمعة 19-06-2015 20:34

قررت نقابة الموسيقيين المصرية رفع إيقاف المغني الشعبي سعد الصغير عن الغناء بعد أيام قليلة من وقفه بسبب شكوى تقدم بها متعهد حفلات ضده.

ذهب سعد الصغير إلى النقابة وقابل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في جلسه استمرت قرابة الساعتين وشرح له سعد سبب شكوى متعهد الحفلات ياسر نوار ضده قائلا إنه منذ عام اتفق على إحياء حفل زفاف مع ياسر واستقل وفرقته الأتوبيس للذهاب للحفل لكن تاهوا في الطريق واضطروا للعودة فقام ياسر بتقديم شكوى وقتها يتهمه بأنه لم يذهب إلى الحفل أخل بالاتفاق، فتفهم نقيب الموسيقيين ما حدث واصدر قرارا برفع الإيقاف عن سعد.

وكانت نقابة الموسيقيين في قد قررت منذ أيام إيقاف سعد الصغير عن الغناء بعدما تخاذل عن الذهاب إلى النقابة للتحقيق معه في الشكوى المقدمة من منتجه ومنظم الحفلات ياسر نوار بعدما أخل سعد ببنود التعاقد معه ولم يقم بإحياء أحد الأفراح التي تعاقد عليها معه وأرسلت النقابة إنذارات عديدة لسعد حتى يخضع للتحقيق إلا انه تجاهلها فما كان من النقابة إلا إصدار قرار بإيقافه حتى يتم تسويه الأمور.

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سيدتي

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