تحذير.. البلوغ المبكر والمتأخر يرفع نسب الإصابة بالسكر والقلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال والنساء الذين يبلغون فى سن مبكر، أو على النقيض سن متأخر، أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها مرض السكرى وأمراض القلب.

وخلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، قال الباحثون إن توقيت البلوغ له آثار مباشرة على الإنسان، لكنها تظهر مع التقدم فى العمر.

حيث وجد الباحثون من مجلس البحوث الطبية (MRC) ووحدة علم الأوبئة فى جامعة كامبريدج، أن البلوغ المبكر والمتأخر للرجال والنساء كان مرتبطاً بـ48 مشكلة صحية مختلفة.

وأكدت الدراسة أن سن البلوغ المبكر لدى النساء والرجال أحد العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكرى من النوع 2، بالإضافة إلى متلازمة القولون العصبى، والتهاب المفاصل، والصدفية والاكتئاب لدى الرجال والنساء، وانقطاع الطمث المبكر لدى النساء.

وأضاف الباحثون أن البلوغ المبكر أو المتأخر له العديد من الأسباب أبرزها الإصابة بالسمنة فى الطفولة، كما أن إصابة الأم بالسمنة قد تعد أيضاً سبباً فى هذا الخلل الذى يصيب أطفالها.