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قوات التحالف تشن 24 غارة على مواقع "داعش"فى العراق وسوريا

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قوات التحالف تشن 24 غارة على مواقع "داعش"فى العراق وسوريا قوات التحالف تشن 24 غارة على مواقع "داعش"فى العراق وسوريا
شنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة 24 غارة جوية جديدة على مواقع تنظيم (داعش) الإرهابى فى سوريا والعراق خلال الساعات ال 24 الماضية.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى عن القيادة المشتركة للعمليات فى بيان لها اليوم "الجمعة": أن قوات التحالف شنت فى إطار عملية (العزم المتأصل) للقضاء على تنظيم (داعش) 11 غارة فى سوريا منها واحدة بالقرب من الرقة وأخرى بالقرب من الحسكة فيما شنت أربع غارات بالقرب من دير الزور وخمس بالقرب من تل ابيض.

وتمكنت هذه الغارات من تدمير خمس وحدات تكتيكية وثلاث مركبات وثلاث نقاط لتجميع النفط الخام وموقعين قتاليين.

كما شنت قوات التحالف 13 غارة على مواقع "داعش" فى العراق منها اثنتان بالقرب من مدينة الحويجة ومثلهما بالقرب من بيجى ومن الفلوجة وواحدة بالقرب من مخمور وخمس بالقرب من الموصل وواحدة قرب سنجار.

واستطاعت هذه الغارات تدمير مخبأ للأسلحة وثلاث وحدات تكتيكية وثلاثة مخابئ وموقعين قتاليين ووحدة قتالية ومدفع رشاش ثقيل ومركبة وموقع إطلاق صواريخ وحفارة ودبابة وثلاثة رشاشات ثقيلة وأربعة مبانى.
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