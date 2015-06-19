اعتناق 15 رجلا فلبينيا الإسلام بالسعودية

شهد المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أملج السعودية اليوم،إعتناق خمسة عشر شخصًا من المقيمين الفلبينيين الإسلام.

وأوضح مدير المكتب عادل المحلاوي- لوكالة الأنباء السعودية"واس"- أن المكتب من خلال الأنشطة والبرامج الدعوية التى ينظمها أسهم فى إسلام الخمسة عشر رجلًا،لافتا إلى أن الدعاة فى المكتب،شرحوا كيفية أداء العبادات للمسلمين الجدد،كما قدموا لهم كتبا دينية باللغة الفلبينية تشرح لهم أهمية الدين الإسلامى، وضرورة التمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية،وتبين لهم الكثير من المسائل الشرعية المهمة.

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