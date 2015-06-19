بيجو تستثمر 632 مليون دولار فى المغرب فى مصنع سيارات

وقعت المغرب وشركة السيارات الفرنسية بيجو-ستروين اتفاقا لبناء مصنع يهدف إلى انتاج ما يصل إلى 200 ألف سيارة سنويا لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

ويتضمن المصنع استثمارا قيمته 557 مليون يورو (632 مليون دولار)، وسوف يعمل فيها 4500 شخص بشكل مباشر، من المقرر أن يبدأ فى الانتاج فى 2019.

>ووصف رئيس بيجو كارلوس تافاريس الاتفاق بأنه جزء من جهود شركته لتوسيع مبيعاتها فى أفريقيا والشرق الأوسط.

ويشكل الاتفاق الذى وقع الجمعة أحد دفعة فى قطاع السيارات الهام والمتزايد فى المغرب، والذى حقق استفادة من الاستثمارات من رينو فى 2013 والصادرات فى أنحاء المتوسط.

وتشكل السيارات أكثر من 20 فى المئة من صادرات المغرب فى أول أربعة أشهر من 2015، بزيادة 12 فى المائة عن نفس الفترة فى 2014.

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