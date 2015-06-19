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ويكيليكس: أحد أبناء بن لادن طالب الولايات المتحدة بشهادة وفاة لوالده

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ويكيليكس: أحد أبناء بن لادن طالب الولايات المتحدة بشهادة وفاة لوالده ويكيليكس: أحد أبناء بن لادن طالب الولايات المتحدة بشهادة وفاة لوالده
طالب أحد ابناء أسامة بن لادن الولايات المتحدة بشهادة وفاة لوالده زعيم تنظيم القاعدة الذى قتل العام 2011 فى باكستان فى عملية لقوات النخبة فى البحرية الأمريكية، بحسب وثيقة نشرها موقع ويكيليكس.

ونشر ويكيليكس الخميس على موقعه الالكترونى نحو سبعين الف وثيقة تحت اسم "البرقيات " بينها رسالة للسفارة الاميركية فى الرياض فى هذا المعنى.

وأوضح الموقع أن هذه الوثائق جزء من اكثر من نصف مليون برقية ووثيقة لوزارة الخارجية السعودية ومؤسسات اخرى فى المملكة يعتزم نشرها فى الاسابيع المقبلة.

وحملت الرسالة توقيع غلين كيزر القنصل الاميركى العام فى الرياض، ووجهت إلى عبدالله بن لادن فى التاسع من سبتمبر 2011، اى بعد نحو اربعة اشهر من العملية الاميركية التى قتل فيها والده.

وكتب كيزر "تلقيت طلبكم (الحصول على) شهادة وفاة لوالدكم اسامة بن لادن".

وأضاف أن الخبراء القانونيين فى الخارجية الامريكية ابلغوه انه لم يتم اصدار وثيقة مماثلة، لافتا إلى انه "اجراء شائع بالنسبة إلى الافراد الذين قتلوا فى عمليات عسكرية".

وبدلا من وثيقة الوفاة، سلم كيزر عبدالله بن لادن وثائق للقضاء الاميركى يؤكد فيها مسئولون وفاة والده ما يؤدى إلى وقف الملاحقات بحقه.

وتابع القنصل العام "آمل بان تكون هذه الوثائق من الاميركية مفيدة لكم وكذلك لعائلتكم".

وأسامة بن لادن المتحدر من اسرة سعودية ثرية سحبت منه الجنسية السعودية العام 1994.

وقتل فى مايو 2011 فى عملية للقوات الخاصة الاميركية استهدفت منزله فى مدينة ابوت اباد بباكستان.
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مصر 365

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