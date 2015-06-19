النيابة تنتقل لمعاينة موقع عقار سكنى احترق بمنشأة ناصر

انتقل محمد أبو سالم وكيل نيابة منشاة ناصر، لمعاينة العقار السكنى المحترق بمنطقة منشاة ناصر، عقب اشتعال النيران فيه.

ويذكر أنه نشب حريق فى عقار سكنى بمنشأة ناصر، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران، فيما جارى محاولات من الأهالى لمنع امتداد الحريق للعقارات المجاورة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق، أعلى عقار سكنى بدائرة قسم منشأة ناصر وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران.