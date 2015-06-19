النيابة تنتقل لمعاينة حريق مخزن سيارات فى المنيل

انتقل بهجت طارق مدير نيابة مصر القديمة، لمعاينة حريق مخزن إطارات سيارات بمنطقة المنيل فى مصر القديمة .

يشار إلى أن الحريق نشب، مساء اليوم الجمعة، عقب الإفطار ثانى أيام رمضان، فى مخزن إطارات سيارات بمنطقة المنيل، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع حريق بدائرة قسم مصر القديمة بمنطقة المنيل، فى مخزن إطارات سيارات وعلى الفور انتقل اللواء جمال حلاوة نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.