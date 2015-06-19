تكثيف أمني بالسويس استعدادا لوصول فريق الزمالك بالسخنة

شهدت منطقة السخنة والمنطقة القريبة من استاد السويس الرياضي الجديد اليوم تكثيف أمني من قبل قوات الأمن بعد وصول نادي الزمالك ونادي بتروجيت للاقامة باحد الفنادق بالسخنة قبل المواجهة بين الناديين والمقرر لها غدًا السبت ضمن بطولة الدوري العام.

صرح اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد لتأمين مباراة الزمالك وبتروجيت، وتكثيف التأمين بتواجد أقامتهما وخوضهم أي تدريب مساء اليوم على ملعب استاد السويس من عدمه قبل المباراة.

أضاف مدير الأمن في تصريحات خاصة، أن قوات الأمن قادرة بشكل كامل عن تأمين أي لقاء أو فعاليات تقام على أرض المحافظة، موضحًا أنهم قاموا بتأمين مباراة الزمالك في البطولة الإفريقية بالإضافة لمباراة نادي بتروجيت والأهلي بأحد البطولات الأفريقية، ومباراة منتخب مصر الأولمبي وتأمين جميع لقاءات الدوري العام التي تقوم باستاد السويس الجديد.