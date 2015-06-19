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انتقالات في الجول - انقسام داخل الزمالك بسبب باتنا

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انتقالات في الجول - انقسام داخل الزمالك بسبب باتنا انتقالات في الجول - انقسام داخل الزمالك بسبب باتنا

ما بين الموافقة والرفض. انقسم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حول التعاقد مع المهاجم المغربي مراد باتنا مهاجم الفتح الرباطي المغربي.

FilGoal.com أكد في وقت سابق فتح الزمالك باب التفاوض مع لاعب الفتح الرباطي مراد باتنا.

وأكد مصدر مسؤول بالزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com إن إدارة الفتح الرباطي طلبت سعر "في المتناول للتنازل عن باتنا". (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بوجود انقسام في الآراء داخل مجلس إدارة الزمالك حول التعاقد مع باتنا يستعرضه FilGoal.com

رفض

يرى بعض الأعضاء داخل نادي الزمالك إن الأفضل هو عدم التعاقد مع باتنا.

ويأتي تبرير رفض التعاقد مع باتنا نظرا لأنه لن يشارك مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية بسبب مشاركته مع فريقه الفتح الرباطي في نفس البطولة.

ومن هنا ستكون الاستفادة ناقصة للزمالك إلى اللاعب.

إلى جانب "التجارب العربية السابقة في الدوري المصري" التي لم تنجح نهائيا.

موافقة

الجانب الأخر من الأعضاء يرى ضرورة وأهمية التعاقد مع باتنا.

ويأتي تبرير الموافقة إنه لاعب رائع ومهاري ويمتلك سرعة كبيرة.

وكل ما يملكه من مهارات وإمكانيات "ستساعد الزمالك في حالة التعاقد معه".

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فيديو اليوم السابع