عودة كوفي وغياب شعبان وظهور جنش في قائمة الزمالك لبتروجيت

يعود محمد كوفي لقائمة الزمالك بعد غيابه أمام دمنهور بسبب عودته المتأخرة ليظهر من جديد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت.

الزمالك يستعد لمواجهة بتروجيت يوم السبت في الجولة الـ35 من الدوري المصري.

واستدعى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك خالد قمر وباسم مرسي ويوسف "أوباما" لقيادة خط الهجوم مثل ما حدث في لقاء الفريق الأخير بالدوري.

كما تواصل استبعاد أحمد علي وعبد الله سيسيه وأحمد سمير من قائمة الفريق.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد محمد شعبان إلى جانب ضم الحارس محمود عبد الرحيم نش إلى قائمة الـ20 لاعب التي تستعد للسفر بعد ساعات إلى السويس.

وفيما يلي القائمة بالكامل:

المرمى: الشناوي – أبو جبل - محمود جنش

الدفاع: أحمد دويدار – إسلام جمال – علي جبر – حازم إمام – حمادة طلبة - محمد كوفي

الوسط: إبراهيم صلاح – طارق حامد - معروف يوسف – أحمد توفيق – عمر جابر – أيمن حفني – مصطفى فتحي – أحمد عيد عبد الملك

الهجوم: أوباما – باسم مرسي – خالد قمر