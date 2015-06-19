الإعلامية الإيطالية أليساندرا جوتزيني لـ في الجول: عن الصراخ مع أهداف صلاح.. ووجهته المقبلة

أليساندرا جوتزيني، أحد أهم الأسماء في عالم الصحيفة الأشهر في إيطاليا لاجازيتا ديللو سبورت تتحدث لـFilGoal.com.

هل سمعت عن خبر محادثة أدريانو جاليني نائب رئيس نادي ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم سان جيرمان ليعود إلى الروسونيري؟ حسنا هذا الخبر من كتبه ونشره حصريا أليساندرا.

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لكن يبقى الأهم من ذلك أن أليساندرا مشجعة لفيورنتينا.فيا ترى من نجمها المفضل في الفيولا؟ دعونا نرى..

-كيف كانت بدايتك مع عالم الصحافة والإعلام ؟

البداية كانت مبكرة للغاية، كان لدي الشغف بالصحافة في سن صغير، بدأت في العمل وأنا في الجامعة وهذه النقطة كانت فارقة في حياتي.

فالعمل في أرض الواقع يعطي نضوجا وخبرة أعلى بكثير من الاكتفاء بالدراسة النظرية فقط، عملت في العديد من القنوات والجرائد إلى أن وصلت الآن إلى لاجازيتا ديللو سبورت.

-فلنبدأ من تفاصيل مكالمة جالياني وإبراهيموفيتش .. هل ترين عودة إبرا لميلان واردة؟

يمكنني التأكيد بأن جالياني سيحاول بكل الطرق الممكنة أن يعيد إبراهيموفيتش ولكن في رأيي الشخصي ما يحدث الآن هو مجرد محاولات نسبة فشلها أكبر بكثير من نجاحها.

إبرا يتقاضى راتبا جيدا جداً في باريس. ميلان غير موجود في دوري الأبطال الموسم القادم ومن غير المرجح أن ينافس على لقب الدوري الإيطالي، لا أجد أي سبب مقنع لإبرا كي يعود لكن جالياني مستمر.

-وكيل الأعمال المعروف مينو رايولا كيف ترين دوره خاصة وأن هناك من يقول أن رايولا يذهب بموكليه إلى الأندية بحسب رغباته الخاصة ؟

رايولا ليس ملاكاً وليس الشيطان أيضاً.. هو شخص يقوم بمهمته على أكمل وجه ممكن.

يقوم بجلب عروض ترضي غرور موكليه في كل شيء بحسب معرفته بشخصية كل واحد منهم، الكثير من نحوم كرة القدم في أوروبا يتعاملون معه وهذا دليل واضح على مدى مهارة هذا الشخص.

-لننتقل إلى القضية الأخرى المهمة في سوق الميركاتو .. كارلوس تيفيز ، يبقى أم يرحل عن يوفنتوس ؟

تيفيز يعرف أن أمامه سنوات قليلة في مسيرته الرائعة مع كرة القدم، هو يماطل يوفنتوس لكن هذه المماطلة ليس بها أي نية سيئة.

هو يعرف أن الاختيار يجب أن يكون بدقة شديدة وبحرص شديد إضافة إلى أن بطولة كوبا أمريكا تشكل أهمية كبيرة بالنسبة له.

لو رحل فيوفي سيكون في حاجة إلى مهاجم آخر من السوق بجانب ديبالا ولن يكون الأمر سهلاً فلا يوجد من يمتلك خصائص تيفيز في أوروبا إلا القليل.

-إلى الإنتر .. ما هي توقعاتك بشأن مستقبل الفريق في الموسم القادم ؟

ربما أختلف مع الكثيرين، أرى أن ماتزاري كان أفضل من مانشيني.

مانشيني يمتلك نوعية لاعبين أفضل مما ان ماتزاري يمتلك بكثير ورغم ذلك إنتر لم يتغير.

إنتر يحتاج للصرف ولميركاتو قوي لكن السؤال لمانشيني .. هل يثق في أن الفريق تطور من الناحية التكتيكية في عهده أم أنه في حاجة إلى تغيير بعض الأمور؟ لنرى.

-روما ولاتسيو في دوري الأبطال .. كيف سيكون مشوار الفريقين في دوري الأبطال؟

في حاجة للميركاتو أيضاً لكن هناك فارق، جارسيا ليس هو الرجل المناسب لروما.

صحيح أنه حقق نتائج جيدة لكنه ارتكب العديد من الأخطاء داخل الملعب وحتى خارجه فعندما يقول بعد خسارته أمام اليوفي أنه واثق من فوزه بالدوري فهذه كارثة.

هذا الفارق بينه وبين بيولي الذي أراه مناسب جداً للتسيو في مشوار دوري الأبطال.

- الكالتشيو به ظاهرة غريبة.. كبار السن يسجلون ويصنعون .. توني .. دي ناتالي وقبلهما توتي فما السر في ذلك، هل هي قدرات خاصة أم ضعف المسابقة؟

هذا لأن الأمور التكتيكية هنا في إيطاليا أكثر أهمية من أي بلد آخر.

في الكالتشيو يجب أن يكون لديك خبرة في التعامل مع الفرق الإيطالية خاصة وأن الكل يدافع بشكل جيد لذلك فالغريب عن الكالتشيو سيكون في حاجة للتأقلم أولاً وصغار السن سيكونوا في حاجة إلى كسب الخبرة أولاً.

بالتالي من يتفوق هنا هو صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الإيطالية وهذا ما يتوافر للأسماء التي ذكرتها.

صلاح

- الآن إلى فيورنتينا .. لنبدأ بقرار رحيل مونتيلا .. هل كان هذا هو القرار الأمثل لإدارة ديلافالي ؟

مونتيلا هو أحد أفضل المدربين الإيطاليين في الوقت الحالي، يمتلك الطموح والرغبة في التطور وهذه نقطة هامة للغاية، القرار كان خاطيء بكل تأكيد فليس من السهل أن تجد مدرباً مثل مونتيلا، شخصياً أحببت وجوده في فيورنتينا كثيراً.

- محمد صلاح .. نصف موسم مذهل مع فيورنتينا والآن مستقبل مجهول .. ما رأيك بصلاح؟

صلاح هو نجمي المفضل.

لاعب مذهل، سريع للغاية، أحب فيورنتينا والكل هنا أحبه.

لا يمكنني نسيان ما فعله أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا هذا الموسم، هي أفصل مبارياته على الإطلاق برأيي، أتمنى أن يبقى مع فيورنتينا في الموسم القادم بكل تأكيد.

- أحياناً تكون ردود الأفعال جنونية بعض الشيء فيخاصة عندما وأنتي مشجعة لفيورنتينا .. أليس كذلك؟

عندما يسجل صلاح وأنا في المنزل يمكنك أن تسألي جيراني عن صرختي!

حدث ذلك في مرات عديدة عندما كنت محظوظة بمشاهدة مباريات فيولا في المنزل، المسألة تبدو مختلفة مع صلاح، بالمناسبة هو يعيش في قلب فلورنسا في "سيتي سنتر"، على الباب الأمامي لمنزله قلب قام محبوه برسمه عليه.

- أخيراً .. أكثر المهتمين بصلاح الآن هو الإنتر .. هل ترين أن النيراتزوري سيكون وجهة جيدة له؟

لا .. ليس لأني مشجعة لفيورنيتنا ولكن لأن الإنتر الآن بدون هوية، على الرغم من أنه تعاقد في يناير الماضي مع نجوم مثل شاكيري وبودولسكي إلا أنه صار أسوأ في النصف الثاني من الموسم.

الآن فيورنيتنا سيكون مع مدرب جديد وفكر جديد وتوجه إداري جديد بخصوص الصفقات، فيورنيتنا سيكون أفضل لصلاح من الإنتر بكل تأكيد.