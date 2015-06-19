بعد 15 عاما من الإقلاع.. المدخن يتخلص من أضرار التدخين تماما

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن نتائج رائعة تهم مدخنى السجائر، حيث أشارت إلى أن أضرار التدخين تتلاشى تماماً عقب مرور 15 عاما من الإقلاع عنه، ليتمتع المقلع عن التدخين بصحة جيدة ويتجنب كل مخاطر التدخين.

وتابعت الدراسة أن مدخنى السجائر الذين أقلعوا عن هذه العادة الضارة لفترة طويلة تصل إلى الـ 15 عاماً فإن فرص إصابتهم بقصور القلب وخطر الوفاة تقل بالفعل، وتماثل نسبها الشخص الذى لم يسبق له التدخين من قبل.

وكما أوضح الباحثون أن المدخنين الحاليين ارتفعت فرص إصابتهم بأمراض القلب بمعدلات أكبر تصل إلى 50% مقارنة بغير المدخنين أو المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين لفترة طويلة.

وأضاف الباحثون أن تدخين السجائر يتسبب فى ترسيب طبقة من البلاك plaque على جدران الشرايين، وهو ما يؤدى إلى ضيقها، ويرفع فرص الإصابة بجلطة دموية أو أزمة قلبية قاتلة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Circulation: Heart Failure"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر يونيو الجارى.