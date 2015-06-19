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تدريس «الفرنسية» للمرحلة الإعدادية في العام الدراسي الجديد بالسويس

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تدريس «الفرنسية» للمرحلة الإعدادية في العام الدراسي الجديد بالسويس تدريس «الفرنسية» للمرحلة الإعدادية في العام الدراسي الجديد بالسويس

مديرية التربية والتعليم بالسويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس تنفيذ قرار الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية و اعتبارها مادة أساسية ضمن مواد التدريس.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالسويس أن عبد الحافظ وحيد أكد أن تدريس اللغة الفرنسية يبدأ أول العام الدراسى 2015 / 2016 للصف الأول الإعدادي بكل مدارس المرحلة الإعدادية.

أوضح أحمد علي موجه عام اللغة الفرنسية، أن خطة تدريس اللغة الفرنسية يشارك فيها 64 معلماً متخصصاً، يحصل الطالب على حصتين أسبوعياً، وأضاف علي أن اللغة الفرنسية مادة دراسية أساسية لن تضاف إلى المجموع الكلي لكنها مادة نجاح و رسوب، كما أضاف أن المنهج تم وضعه في إطار ترفيهي مخفف يستهدف أولاً ترغيب الطلاب في دراسته و فهمه.

أكدت جمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادي، استعداد مدارس المرحلة لتدريس اللغة الفرنسة ووضعها داخل جداول الحصص بشكل رسمي .

و من جانبها وجهت سلمى الشاعر وكيل المديرية الشكر إلى توجيه اللغة الفرنسية لما قدمه من جهود تُوجت أخيراً بالنجاح في سبيل تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجديد.

و هذه هي جداول توزيع المعلمين على المدارس لتدريس اللغة الفرنسية للصف الأول الإعدادي.

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