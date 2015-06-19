وزارة الصحة تدعم مرفق الإسعاف بـ 12 سيارة طبية مجهزة

أعلن ديوان عام محافظة السويس أن وزارة الصحة قامت بدعم مرفق الإسعاف الطبي بعدد 12 سيارة إسعاف مرسيدس مجهزة على أحدث طراز طبي ومزودة بوحدة عناية مركزة وجهاز رسم القلب.

وأشار بيان صادر من الديوان العام، أن اللواء العربي السروي محافظ السويس، أكد على الدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف الطبي بالسويس، ضرورة مراعاة توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة الجديدة بالمدن الجديدة والنائية، والتي لاتوجد بها مستشفيات أو مراكز صحية و تحتاج إلى خدمة طبية.

وأكد المحافظ على مدير مرفق الإسعاف تنفيذ خطة مرفق الأسعاف التي تم تحديدها خلال شهر رمضان المعظم، وإنتشار سيارات الإسعاف بمناطق التجمعات السكانية والميادين والشوارع الرئيسية بالأحياء الخمسة، وطلب المحافظ من المسئولين بالمرفق بالإستجابة السريعة لأي بلاغات ترد من المواطنين.