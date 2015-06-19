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«ويكليكس»: مصطفي بكرى طلب من السعودية تمويله لإنشاء قناة فضائية وحزب سياسي

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«ويكليكس»: مصطفي بكرى طلب من السعودية تمويله لإنشاء قناة فضائية وحزب سياسي «ويكليكس»: مصطفي بكرى طلب من السعودية تمويله لإنشاء قناة فضائية وحزب سياسي

مصطفي بكري

نشر موقع ويكيلكس رسالة مرسلة من السفير السعودى في القاهرة الى وزير الخارجية قال فيه ان الاعلامي مصطفي بكرى زاره فى مكتبه وطلب منه تمويلا لتحويله جريدته الى يومية بالاضافة الى انشاء قناة فضائية لمواجهة المد الايراني.

 

واليكم نص الرسالة كامله

ســـري وعاجل

معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

أفاد سفير المقام السامي في القاهرة بأن الصحفي مصطفى بكري وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن المشير شخصياً زاره في مكتبه وأبلغه بأن الإيرانيين قد بدأوا في الإتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لإحتوائهم وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم ولكن الأمر يستدعي تحركاً عاجلاً بدعم من المملكة .
> المذكور عضو في مجلس الشعب المصري وفاز بأغلبية ساحقة في دائرته الإنتخابية وله إمكانيات شعبية وجماهيرية كبيرة في الشارع المصري وهو من ألقى بيان مجلس الشعب المؤيد للعلاقات المصرية .
> أشار السفير بأن المذكور يتطلع الى مايلي:
> 1 ـ إصدار صحيفته بشكل يومي بدلاً من كل أسبوع.
> 2 ـ تشكيل حزب سياسي .
> 3 ـ إطلاق قناة فضائية تكون صوتأ قوياً ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة.

أرى إذا إستحسن النظر الكريم أن يلتقي المذكور بمعالي وزير الثقافة والإعلام للنظر في ما يتطلع اليه.

آمل العرض عن ذلك على النظر الكريم للتفضل بالإطلاع وإفادتي بما يصدر به من توجيه . مع أطيب تحياتي ،،،

سعود الفيصل

وزير الخارجية

 

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