10 نجوم عرب فى الدراما الرمضانية المصرية

شهدت الأعوام الأخيرة مشاركة العديد من النجوم العرب في أعمال الدراما المصرية التي تعرض عادة في خلال شهر رمضان، ويلقى الكثير منها إقبالا جماهيريا عربيا.

فمن الأردن يشارك النجم إياد نصار، الذي سبق له أن تألق في مسلسل “الجماعة”، في مسلسل “حارة اليهود” وتقاسمه البطولة الفنانة منه شلبي وجميل راتب، وتدور أحداث العمل في حارة اليهود بالقاهرة، في أعقاب ثورة 23 يوليو وحتى العدوان الثلاثى.

ويتناول العمل مدى تأثر اليهود المصريين بالأوضاع السياسية فى البلاد، وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية في تلك الفترة.

كما يظهر إياد نصار في الجزء الثاني من مسلسل “أريد رجلا”، المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، ويعرض قصة وكيل نيابة تتمحور حياته حول التحقيق في الجرائم، إلى أن يقع في الحب لتتغير حياته، إلى جانب تحقيقه في جريمة غامضة، في إطار من التشويق.

مهند رياحنة

ويظهر الفنان الأردني الشاب مهند رياحنة في مسلسل “مملكة يوسف المغربي”، وبحسب ما ذكرت تقارير صحفية يتناول العمل صراعا بين رجلين من كبار رجال الأعمال بمجال النفط أحدهما “شريف ووطني”، بينما الآخر لا يتورع عن ارتكاب كافة الأعمال الإجرامية والمشبوهة للوصول لأغراضه، ومن أبرز أبطال العمل النجم مصطفى فهمي والفنان أحمد عبد العزيز.

ويحلّ رياحنة كضيف شرف أيضا في مسلسل “يا أنا يا أنتي”، وهو عمل كوميدي يروي صراعا بين فتاة أرستقراطية وسيدة شعبية بسيطة تدفعهما الظروف للعمل في مجال النصب.

ميساء المغربية

ومن المغرب تشارك الممثلة المغربية ميساء مغربي، التي اشتهرت في الدراما الخليجية لأول مرة في عمل درامي مصري من خلال دور في مسلسل “مولانا العاشق”، ووفق ما يذكر موقع “السينما. كوم” يتحدث العمل عن شاب يعمل سائقا لميكروباص، يقيم بحي شعبي يهوى فتاة في نفس الحي الشعبي، ولكنها لا تبادله الشعور وتفضل عليه شاب ثري، ليتعرض بعدها لمجموعة من المشكلات.

السوري قصى الخولي

أما الممثل السوري قصى الخولي فانتهى مؤخرا من تصوير دور الخديوي إسماعيل في الجزء الثاني من مسلسل “سراي عابدين”، الذي تعرض الجزء الأول منه لانتقادات حادة بسبب أخطاء تاريخية وقع فيها صانعوه.

قيس الشيخ

ويشهد المسلسل “ألف ليلة وليلة” لأول مرة مشاركة من الممثل السوري الشاب قيس الشيخ نجيب في عمل مصري، ومواطنته نسرين طافش، وتشارك فيه أيضا من لبنان الممثلة والمغنية نيكول سابا مجسدة شخصية شهرزاد الأسطورية.

النجم السوري الشاب باسل الخياط

ويظهر النجم السوري الشاب باسل الخياط في مسلسلين مصريين هما “طريقي” مع المطربة شيرين عبدالوهاب التي تخوض تجربتها التلفزيونية الأولى.

ويساهم باسل الخياط بدور في مسلسل”البيوت أسرار” الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، حول 4 فتيات يتعرضن لحادث ويتابع المسلسل مجريات الأحداث لعرض كيفية خروجهن من هذه الأزمة.

هيفاء وهبي

وتطل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال “مولد وصاحبه غايب”، ويتناول المسلسل شخصية فتاة فقيرة، تنقلب حياتها رأساً على عقب عند دخولها في عالم رجال الأعمال.

صبا مبارك.. ونجوم عرب

أما مسلسل “العهد” فيشهد مشاركة عدة نجوم عرب مثل الفنانة الأردنية صبا مبارك ومواطنها ياسر المصري والنجمة السورية كنده علوش.

ويعرض المسلسل قضية الصراع على السلطة، وانتهاك المقدسات من أجل بريقها القاتل، وذلك من خلال صراع في قرية لا تنتمي لزمن معين، في مزيج من الخيال مع القصص والأساطير القديمة.

وتشارك صبا مبارك أيضا في عملين مصريين آخرين هما “الصعلوك”، و”حقّ ميت” الذي يتحدث عن شاب بريء تعرض لظلم بين في حياته، مما دفعه للتحول شيئًا فشيئًا من شاب مستقيم إلى شخص يحاول بقدر اﻹمكان أن يضع حدًا للظلم الذي أصابه.

التونسية درة

ومن تونس تتألق النجمة الشابة درة زروق، التي تشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة برمضان هي “نصيبي وقسمتك”، و”مشاعر حائرة”، و”بعد البداية”، أما مواطنها ظافر العابدين فيشارك في مسلسلي “تحت السيطرة” و”أريد رجلا- الجزء الثاني”.

وتدور أحداث مسلسل “بعد البداية”، حول صحفي يعمل على عدد من قضايا الفساد، مما يعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة، وفي ذات يوم يكتشف أن هناك خبر منشور عن وفاته، وأن هذا الخبر قد تصدر بضعة صحف أخرى، فيدخل في سلسلة مخيفة من البحث والمطاردة بغية فهم ما يحدث له.