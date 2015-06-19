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وزارة الصحة تدعم مرفق الإسعاف بالسويس بـ12 سيارة طبية مجهزة

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وزارة الصحة تدعم مرفق الإسعاف بالسويس بـ12 سيارة طبية مجهزة وزارة الصحة تدعم مرفق الإسعاف بالسويس بـ12 سيارة طبية مجهزة
أعلن ديوان عام محافظة السويس أن وزارة الصحة قامت بدعم مرفق الإسعاف الطبى بعدد 12 سيارة إسعاف "مرسيدس" مجهزة على أحدث طراز طبى ومزودة بوحدة عناية مركزة وجهاز رسم القلب.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن اللواء العربى السروى محافظ السويس أكد على الدكتور أحمد على مدير مرفق الإسعاف الطبى بالسويس ضرورة مراعاة توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة الجديدة بالمدن الجديدة والنائية التى لا توجد بها مستشفيات أو مراكز صحية وتحتاج إلى خدمة طبية.

وشدد المحافظ على تنفيذ خطة مرفق الإسعاف التى تم تحديدها خلال شهر رمضان المعظم وانتشار سيارات الإسعاف بمناطق التجمعات السكانية والميادين والشوارع الرئيسية بالأحياء الخمسة، وطلب المحافظ من المسئولين بالمرفق بالاستجابة السريعة لأى بلاغات ترد من المواطنين.

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مصر 365