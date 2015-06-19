استنفار أمنى بالبحيرة تحسبا لتظاهر الإخوان احتجاجا على حكم إعدام مرسى

تشهد محافظة البحيرة اليوم الجمعة، استنفارا أمنيا من جانب قوات الشرطة، لتأمين المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمنشآت الشرطية ومبنى مديرية الأمن، وذلك للتصدى لأى أعمال شغب أو عنف قد تحدث من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، خلال المظاهرات التى دعت لها اليوم للتنديد بحكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسى .

وشهد مبنى ديوان عام المحافظة تأمينا من قوات الشرطة التى دفعت بمجموعتين قتاليتين أمام المبنى، وتم عمل حرم آمن للمبنى، كما قامت إدارة المرور بعمل حرم آمن لمبنى مديرية أمن البحيرة بإغلاق الشوارع المحيطة بالمديرية، لمنع مرور السيارات، وتوقفها بالقرب من المبنى، وتم تأمين جميع أقسام الشرطة عن طريق غلق الشوارع المؤدية إليها، ووضع متاريس رملية أمامها.

من جانبه، أكد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك حالة استنفار أمنى قصوى للتصدى لأى أعمال عنف أو إثارة الشغب من جانب جماعة الإخوان.

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه تم الدفع بـ4 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة بالإضافة إلى الاستعانة بـ20 مجموعة قتالية لتأمين المنشآت الحيوية وجميع الميادين، وللتصدى لأى أعمال عنف من شأنها الإضرار بالأمن العام.