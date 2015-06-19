تدريس اللغة الفرنسية للأول الإعدادى من العام الدراسى المقبل بالسويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس تنفيذ قرار الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الاعدادية، واعتبارها مادة أساسية ضمن مواد التدريس.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن عبد الحافظ وحيد أكد أن تدريس اللغة الفرنسية يبدأ أول العام الدراسى 205 / 2016 للصف الأول الإعدادى بكل مدارس المرحلة الإعدادية.

وأوضح أحمد على موجه عام اللغة الفرنسية أن خطة تدريس اللغة الفرنسية يشارك فيها 64 معلماً متخصصاً يحصل الطالب على حصتين أسبوعيا.

وأضاف أحمد على أن اللغة الفرنسية مادة دراسية أساسية لن تضاف إلى المجموع الكلى لكنها مادة نجاح ورسوب كما أضاف أن المنهج تم وضعه فى إطار ترفيهى مخفف يستهدف أولاً ترغيب الطلاب فى دراسته وفهمه .

وأكدت جمالات الزيات مدير إدارة التعليم الإعدادى استعداد مدارس المرحلة لتدريس اللغة الفرنسة ووضعها داخل جداول الحصص بشكل رسمى .

ومن جانبها وجهت سلمى الشاعر وكيل المديرية الشكر إلى توجيه اللغة الفرنسية لما قدمه من جهود تُوجت أخيراً بالنجاح فى سبيل تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية العام الدراسى الجديد .