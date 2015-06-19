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بالصور.. مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات على المؤسسات بالمحافظة

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قام اليوم اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان وبصحبته اللواء مجدى عبد الحميد نائب مدير الأمن بتفقد الحالة الأمنية والخدمات المعينة على عدد من المؤسسات منها مبنى الإذاعة والتليفزيون ومحكمة الأسرة وخدمات البازارات.

جاء وذلك خلال الإفطار حيث تناول مدير الأمن الإفطار مع الخدمات الشرطية وحثهم على أهمية الانتباه فى الخدمات وخاصة أثناء الساعات الأكثر أهمية مثل ساعة الإفطار على أن يفطر نصف المعينين فى الخدمات ويليهم النصف الآخر.

مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات ساعة الإفطار -اليوم السابع -6 -2015
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مدير أمن أسوان يتفقد الخدمات ساعة الإفطار

مدير الأمن ونائبه يتفقدان الخدمات أمام مبني التلفزيون بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
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مدير الأمن ونائبه يتفقدان الخدمات أمام مبني التلفزيون بأسوان

اللواء محمد مصطفي ساعة الإفطار مع الخدمات -اليوم السابع -6 -2015
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اللواء محمد مصطفي ساعة الإفطار مع الخدمات

اللواء محمد مصطفي يحث الخدمات علي أهمية الانتباه -اليوم السابع -6 -2015
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اللواء محمد مصطفي يحث الخدمات علي أهمية الانتباه


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