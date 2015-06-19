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تكثيف أمنى بالسويس استعدادًا لمباراة فريقى "الزمالك" و"بتروجيت"

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تكثيف أمنى بالسويس استعدادًا لمباراة فريقى "الزمالك" و"بتروجيت" تكثيف أمنى بالسويس استعدادًا لمباراة فريقى "الزمالك" و"بتروجيت"
شهدت منطقة السخنة والمنطقة القريبة من استاد السويس الرياضى الجديد، اليوم، تكثيفًا أمنيًا من قبل قوات الأمن بعد وصول نادى الزمالك ونادى بتروجيت للإقامة بأحد الفنادق بالسخنة قبل المواجهة بين الناديين والمقرر لها غدًا السبت ضمن بطولة الدورى العام.

صرح اللواء طارق الجزار، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، بأن المديرية رفعت درجة الاستعداد لتأمين مباراة الزمالك وبتروجيت، وتكثيف التأمين بتواجد إقامتهما وخوضهم أى تدريب مساء اليوم على ملعب استاد السويس من عدمه قبل المباراة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قوات الأمن قادرة بشكل كامل على تأمين أى لقاء أو فعاليات تقام على أرض المحافظة، موضحًا أنهم قاموا بتأمين مباراة الزمالك فى البطولة الأفريقية، بالإضافة لمباراة نادى بتروجيت والأهلى بإحدى البطولات الأفريقية ومباراة منتخب الأوليمبى وتأمين جميع لقاءات الدورى العام التى تقام باستاد السويس الجديد.
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