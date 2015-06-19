مرور القاهرة يضبط 52 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة خلال شهرين

واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء حمدى الحديدى، مدير المرور، من حملاتها المرورية بناء على تعليمات اللواء أسامة بدير، مدير أمن القاهرة، وذلك لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية، وإيجاد حلول لأى زحام مرورى خلال ساعات الإفطار طوال شهر رمضان.

وتمكنت الإدارة خلال حملاتها خلال الشهرين الماضيين من تكثيف الحملات على متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة لكافة المركبات بأماكن متفرقة بالعاصمة وتم ضبط 52 حالة من بين 500 سائق تم إجراء تحليل طبى لهم أثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وتواصل الأجهزة الأمنية من حملاتها المرورية على كل محاور وشوارع العاصمة، بهدف رصد المخالفات والمتابعات اليومية لكل الطرق.

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