أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مساعد وزير الداخلية للمرور: سحب الكثافات فى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية للمرور: سحب الكثافات فى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى مساعد وزير الداخلية للمرور: سحب الكثافات فى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى
أكد اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية للمرور، وجود انتشار مكثف لرجال المرور قبل الإفطار وحتى السحور لسحب الكثافات أعلى المحاور والطرق السريعة خلال رمضان بهدف تسيير حركة السيارات المغادرة من القاهرة الكبرى إلى المحافظات عبر الطرق الصحراوية والسريعة التابعة للإدارة.

وأضاف مساعد الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الحركة على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرف العمليات الرئيسية بالإدارة المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومخارج الطرق من وإلى العاصمة.

وكشف مدير المرور عن تعيين الخدمات اللازمة أعلى المحاور التابعة للإدارة للعمل على انتظام الحركة المرورية ومنعًا لأى تكدسات أعلى المحاور والتى ظهرت بها كثافات مرورية قبل وبعد الإفطار منها "أعلى الطريق الزارعى – أسفل نفق السلام – مدخل الأتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية أعلى القوس الغربى – طريق الإسكندرية الصحراوى – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السخنة – طريق الإسماعيلية الصحراوى – الإسكندرية الزراعى – طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلى" وتم تعزيزها بقوات لتسيير الحركة أمام السيارات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365