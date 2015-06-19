مساعد وزير الداخلية للمرور: سحب الكثافات فى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى

أكد اللواء سعيد طعيمة، مساعد وزير الداخلية للمرور، وجود انتشار مكثف لرجال المرور قبل الإفطار وحتى السحور لسحب الكثافات أعلى المحاور والطرق السريعة خلال رمضان بهدف تسيير حركة السيارات المغادرة من القاهرة الكبرى إلى المحافظات عبر الطرق الصحراوية والسريعة التابعة للإدارة.

وأضاف مساعد الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنسيقًا كاملاً بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الحركة على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرف العمليات الرئيسية بالإدارة المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومخارج الطرق من وإلى العاصمة.

وكشف مدير المرور عن تعيين الخدمات اللازمة أعلى المحاور التابعة للإدارة للعمل على انتظام الحركة المرورية ومنعًا لأى تكدسات أعلى المحاور والتى ظهرت بها كثافات مرورية قبل وبعد الإفطار منها "أعلى الطريق الزارعى – أسفل نفق السلام – مدخل الأتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية أعلى القوس الغربى – طريق الإسكندرية الصحراوى – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السخنة – طريق الإسماعيلية الصحراوى – الإسكندرية الزراعى – طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلى" وتم تعزيزها بقوات لتسيير الحركة أمام السيارات.

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