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نور فرحات: «عادل إمام» يشبه «أحمد موسي» ومسلسله غرضه تشوية أساتذة الجامعات وشباب الثورة

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نور فرحات: «عادل إمام» يشبه «أحمد موسي» ومسلسله غرضه تشوية أساتذة الجامعات وشباب الثورة نور فرحات: «عادل إمام» يشبه «أحمد موسي» ومسلسله غرضه تشوية أساتذة الجامعات وشباب الثورة

تسئال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ماذا يريد عادل إمام بمسلسله الهابط : استاذ ورئيس قسم ؟
> وقال هل يريد تشويه اساتذة الجامعة أم تشويه المعارضة وخصوصا اليسار وتشويه الشباب الثورة ، وأضاف أن عادل امام هو احمد موسى فى قالب درامى ( لعنة الله على الفلوس التى تؤدى الى انهيار صاحبها.

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