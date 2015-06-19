تسئال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ماذا يريد عادل إمام بمسلسله الهابط : استاذ ورئيس قسم ؟
> وقال هل يريد تشويه اساتذة الجامعة أم تشويه المعارضة وخصوصا اليسار وتشويه الشباب الثورة ، وأضاف أن عادل امام هو احمد موسى فى قالب درامى ( لعنة الله على الفلوس التى تؤدى الى انهيار صاحبها.
نور فرحات: «عادل إمام» يشبه «أحمد موسي» ومسلسله غرضه تشوية أساتذة الجامعات وشباب الثورة
تسئال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ماذا يريد عادل إمام بمسلسله الهابط : استاذ ورئيس قسم ؟