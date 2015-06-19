أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«ويكليكس» تكشف زيارة خيرت الشاطر للدوحة لبحث دعم قطر والقرضاوي للرئاسة

Google+ Print
«ويكليكس» تكشف زيارة خيرت الشاطر للدوحة لبحث دعم قطر والقرضاوي للرئاسة «ويكليكس» تكشف زيارة خيرت الشاطر للدوحة لبحث دعم قطر والقرضاوي للرئاسة

أعلنت منظمة “ويكليكس” المعنية بكشف فساد الحكومات، عن وثيقة جديدة من وزارة الخارجية بالمملكة العربية ، تكشف فيها زيارة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر إلى قطر لإعداد نفسه لرئاسة قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وبحث دعم الدوحة ويوسف القرضاوي له بدلا من عبد المنعم أبو الفتوح.

وذكرة الوثيقة، أنه بشأن زيارة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، يوم 12 ربيع الآخر (5 مارس 2012) إلى الدوحة.
> وأوضحت برقية السفارة السعودية في الدوحة، أن زيارة خيرت الشاطر إلى قطر ضمن جولة له على بعض دول الخليج منها قطر التقي فيها كبار المسئولين وطمئنهم بأن السلطة في مصر أصبحت في يد جماعة الإخوان، وأن الاستثمارات القطرية التي سوف تضح في مصر ستكون في أمان من خلال قوانين الاستثمار الأجنبي التي سوف يشرعها المجلس .

وأضافت برقية السفارة السعودية في الدوحة، أن هدف هذه الزيارة أيضا لقائه بالشيخ يوسف القرضاوي وعدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في قطر من المصريين لإيجاد دعم له لاختياره رئيسا للجمهورية أو على الأقل دعم رأي الجماعة في عدم اختيار عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة عقب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية ورأت أن رأي شورى الجماعة أحسن من رأي الفرد، وأن اختيار أبو الفتوح يعد مخالفة للبيعة التي أعطاها كل فرد في الإخوان المسلمين بأن يتنازل عن رأيه ويتبع رأي الجماعة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر