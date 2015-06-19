«ويكليكس» تكشف زيارة خيرت الشاطر للدوحة لبحث دعم قطر والقرضاوي للرئاسة

أعلنت منظمة “ويكليكس” المعنية بكشف فساد الحكومات، عن وثيقة جديدة من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تكشف فيها زيارة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر إلى قطر لإعداد نفسه لرئاسة مصر قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وبحث دعم الدوحة ويوسف القرضاوي له بدلا من عبد المنعم أبو الفتوح.

وذكرة الوثيقة، أنه بشأن زيارة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، يوم 12 ربيع الآخر (5 مارس 2012) إلى الدوحة.

> وأوضحت برقية السفارة السعودية في الدوحة، أن زيارة خيرت الشاطر إلى قطر ضمن جولة له على بعض دول الخليج منها قطر التقي فيها كبار المسئولين وطمئنهم بأن السلطة في مصر أصبحت في يد جماعة الإخوان، وأن الاستثمارات القطرية التي سوف تضح في مصر ستكون في أمان من خلال قوانين الاستثمار الأجنبي التي سوف يشرعها المجلس المنتخب.

وأضافت برقية السفارة السعودية في الدوحة، أن هدف هذه الزيارة أيضا لقائه بالشيخ يوسف القرضاوي وعدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في قطر من المصريين لإيجاد دعم له لاختياره رئيسا للجمهورية أو على الأقل دعم رأي الجماعة في عدم اختيار عبد المنعم أبو الفتوح الذي فصلته الجماعة عقب إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية ورأت أن رأي شورى الجماعة أحسن من رأي الفرد، وأن اختيار أبو الفتوح يعد مخالفة للبيعة التي أعطاها كل فرد في الإخوان المسلمين بأن يتنازل عن رأيه ويتبع رأي الجماعة”.