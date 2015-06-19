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6 سيارات إسعاف جديدة فى بورسعيد للحالات الطارئة

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6 سيارات إسعاف جديدة فى بورسعيد للحالات الطارئة 6 سيارات إسعاف جديدة فى بورسعيد للحالات الطارئة
تفقد المحافظ اللواء مجدى نصر الدين أمين 6 سيارات إسعاف حديثة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتنضم إلى قافلة سيارات الإسعاف التى يصل عددها لـ 53 سيارة تم توزيعها بكافة الأحياء والطرق السريعة.

وقال المحافظ إن هناك مراكز ونقاطا للإسعاف ثابتة ومتحركة لخدمة المواطنين والتى تنطلق فى زمن قياسى للحالات الحرجة وحوادث الطرق، مضيفا أن السيارات الحديثة تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تعتبر إضافة للمنظومة الصحية .

ومن جانبه، أكد المحافظ أن مرفق الإسعاف يعتبر من المرافق الحيوية التى تهتم بها الدولة بالإضافة إلى تدريب المسعفين وتأهيلهم لتقديم خدمة متميزة للمرضى وخاصة فى حالات الحوادث.

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مصر 365