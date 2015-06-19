بالصور.. مواطنو الإسكندرية مستاؤون بسبب تراكم القمامة بالشوارع

شهدت الآونة الأخير غضبا واستياء من مواطنى الإسكندرية، بسبب تراكم القمامة بالشوارع، بنسبة أكبر مما كانت عليه خلال الشهرين الماضيين منذ بداية تولى هانى المسيرى، منصب محافظ الاسكندرية، حيث بدأت تلال القمامة تنتشر فى بعض الشوارع الرئيسية وتنبعث منها الروائح الكريهة وتثير استياء المارة.

القمامة تملأ الشوارع الرئيسية بالمحافظة

>أحمد سيد محمد من ساكنى منطقة العصافرة شرق الإسكندرية، أشار إلى أن تلال القمامة بدأت فى الانتشار، وسط غياب سيارات رفع القمامة وتركها بالشوارع لأكثر من 3 أيام، مطالبًا المحافظة بتولى مسئوليتها فى رفع القمامة من الشوارع.

كما استنكر سليمان السيد على من أهالى منطقة ميامى، تراكم القمامة بشارع جمال عبد الناصر أحد أهم الشوارع الحيوية وانتشار النباشين لنبش القمامة وفرزها وتركها مبعثرة وسط الطريق، وسط غياب القيادات التنفيذية.

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غضب مواطنى الإسكندرية من القمامة

>ومن جانبه أكد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أنه أصدر توجيهات لرؤساء الأحياء بالاتفاق مع بعض المقاولين لرفع القمامة من الشوارع، واستئجار سيارات خاصة، للتغلب على المشكلة، وذلك بالتوازى مع استمرار أعمال شركة النهضة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، نافيا وجود إضراب بين عمال الشركة بسبب تأخر بعض المستحقات المالية، وشدد على أن هناك خطة محددة للقضاء على مشكلة القمامة فى الأحياء المختلفة.

وأوضح المسيرى أنه قد قام بتوفير المستحقات المالية اللازمة لرفع القمامة من بعض الصناديق الخاصة، والتى يحق له التصرف بها بحكم منصبة كمحافظ للإسكندرية، نافيا أن يكون قد استولى على أموال صندوق إسكان الشباب.



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تلال القمامة بشرق الإسكندرية



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تلال القمامة بمنطقة النزهة



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تلال القمامة بمنطقة العصافرة