صحة الإسكندرية: 207 عينات غير مطابقة من 1229 عينة مياه شرب

أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على أن المديرية تحرص على إحكام معايير الصحة العامة وصحة البيئة من أجل صحة وحق المواطن السكندرى فى كوب مياه نظيف وغذاء سليم.

وقال حجازى: قامت الإدارات الفنية المعنية، مثل إدارة المسح والترصد البيئى للملوثات، بتشكيل لجنة من إدارة صحة البيئة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة لعمل مسح بيئى داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة وتم مراجعة محطات معالجة مياه الصرف بالميناء.

وحول النفايات الطبية الخطرة قال "حجازى" لليوم السابع: تم سحب عدد 1229 عينة من شبكات مياه الشرب فى الفترة من مارس وحتى يونيو، وأثبتت نتائج التحليل عدد 207 عينات غير مطابقة بكتريولوجيا. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مرفق مياه الإسكندرية .

كما تم المرور على 59 وحدة غسيل كلوى أثبتت نتائج التحليل عدد 11 عينة غير مطابقة وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الوحدات غير المطابقة، كما تم المرور على 97 منشأة صناعية ( عدد العينات غير المطابقة 31 ) وتم عمل الإجراءات اللازمة حيال المنشآت الصناعية، والمرور على 298 خزان مياه شرب ( عدد العينات غير المطابقة (54 عينة) وتم عمل الإجراءات اللازمة حيال الخزانات غير المطابقة.

وكذلك المرور على 12 حمام سباحة وتم ايقاف عدد 5 حمامات سباحة لعدم مطابقتها العينات، تم تحرير عدة محاضر لوجود مخالفات بيئية وتجمعات قمامة بنحو ( 30 ) محضرا.

وأكد "حجازى" على التخلص من النفايات، حيث تم صدور 20 ترخيصا، من التراخيص الخاصة بالمستشفيات والعيادات الخاصة بشأن التخلص من النفايات الخطرة.