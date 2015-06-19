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محافظ الإسكندرية عن تأخر كهرباء قطار أبوقير: فى انتظار الجانب الصينى

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محافظ الإسكندرية عن تأخر كهرباء قطار أبوقير: فى انتظار الجانب الصينى محافظ الإسكندرية عن تأخر كهرباء قطار أبوقير: فى انتظار الجانب الصينى
قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن مشروع كهرباء قطار أبو قير والذى تم توقيع عقد بشأنه مع الجانب الصينى المستثمر الرئيسى للمشروع، خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، قد تأخر بسبب انتظار الوفد الصينى.

وأكد المسيرى على أن لجنة من وزارة النقل قد قامت باستكمال الدراسات الميدانية، استعدادا لبدء تنفيذ مشروع "كهرباء" قطار أبو قير بتكلفة 700 مليون دولار .

وأشار "المسيرى" إلى أن اللجنة بحثت زيادة عدد المحطات لتقدم خدمة أكبر للمواطن السكندرى، بالإضافة إلى تطوير المزلقانات ورفع القطار ليكون معلقا مسافة 5 كيلومترات تقريبا، بالإضافة إلى مقترح بأن يشمل محطات القطار باكيات للباعة الجائلين، وكشف محافظ الاسكندرية عن أن الجانب المصرى قد اشترط قرضا بقيمة 2% من قيمة تكلفة المشروع للبدء فى التنفيذ .

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