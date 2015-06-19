جولة مفاجئة لوزير الأوقاف على بعض المساجد بالقاهرة

قام وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة , على رأس وفد من مديرية أوقاف القاهرة يضم الشيخ جابر طايع وكيل أوقاف القاهرة وبعض قيادات المديرية بجولة تفقدية مفاجئة مساء اليوم الجمعة بمساجد القاهرة.

وأوضحت مصادر وزارة الاوفاف لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن الجولة شملت بعض مساجد بمنطقة الدرب الاحمر والسيدة زينب ومصر القديمة بالقاهرة.

وأشارت إلى أن الهدف من الجولة التفقدية متابعة صلاة التراويح بالمساجد والتأكد من التزام الأئمة بتعليمات الوزارة وانضباط العاملين بالمساجد وقيامهم بدورهم تجاه نظافة المساجد والاهتمام به والالتزام بالدروس أثناء صلاة التراويح ووقتها وعدم إساءة استخدام المساجد لأى أغراض أخرى .

وأكدت استمرار تلك الجولات طوال شهر رمضان بمختلف المحافظات.