بالصور..كشف غموض سرقة محل مصوغات بدمياط

تمكنت مباحث قسم شرطة أول دمياط من كشف غموض واقعة سرقة محل مصوغات وتنجح فى ضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لوحدة قسم شرطة أول دمياط من ” حازم . س ” صاحب محلات مصوغات ذهبية بدائرة القسم بإكتشافه كسر الأقفال الخاصة بالمحل وسرقة بعض المشغولات الذهبية .

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ” نبيل . إ . أ ” سن 24 ، تاجر مشغولات فضية ، ومقيم الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأضاف بأنه قام بمغافلة صاحب المحل المذكور وإستولى على مفاتيح المحل وقام بإستنساخها ، وقام ليلاً عقب إنصراف المذكور بفتح المحل وسرقة المصوغات المشار إليها وإفتعال أثار كسر الأقفال لإبعاد الشبهه عنه .

> وبإرشاده تم ضبط المسروقات عبارة عن كيلو ونصف من المشغولات الذهبية ، وبعرضها على المجنى عليه تعرف عليها .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .