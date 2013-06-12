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الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد احترام المعايير الدولية

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الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد احترام المعايير الدولية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤكد احترام المعايير الدولية

كتب : أ ش أ منذ 14 دقيقة

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال في كلمته أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف أن حالة عدم الاستقرار في مصر أحالت دون إجراء الانتخابات العمالية في موعدها والتي تم تأجيلها لمدة عام آخر بقرار من السلطة التشريعية.

أوضح محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد ورئيس الوفد العمالي فب المؤتمر أمام ممثلي 192 دولة أن التنظيم النقابي الذي يضم 5 ملايين عضو ضمن 21 مليون هي قوة العمل في مصر حريص على احترام المعايير الدولية للعمل وأنه يسعى الآن لعودة جميع المفصولين عن العمل بسبب أحداث ثورة 25 يناير 2011 .

وأضاف أن الاتحاد العام انتهى من إعداد رؤيته فى تعديل تشريعات العمل والرعاية الاجتماعية والنقابات العمالية لكى تتوافق مع المعايير والاتفاقيات الصادرة عن المؤتمر، مشيرًا إلى أننا نتطلع إلى الدعم الفني من منظمة العمل الدولية لإصدار هذه التشريعات وتعميق الحوار الاجتماعي بين اطراف العمل باعتباره الوسيلة المثلى للتنمية وتوفير الأمان الوظيفي للعمال والرعاية الاجتماعية لهم .

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