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الحبس 4 أشهر لشابين مغربيين تبادلا القبلات داخل مسجد بالرباط

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الحبس 4 أشهر لشابين مغربيين تبادلا القبلات داخل مسجد بالرباط الحبس 4 أشهر لشابين مغربيين تبادلا القبلات داخل مسجد بالرباط
قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط بالحبس 4 أشهر، والغرامة 50 دولارًا، على شابين مغربيين، قيل إنهما مثليَّان، تبادلا القبلات فى باحة مسجد حسان التاريخى، بداية هذا الشهر، حيث اعتقلتهما قوات الأمن واتهمتهما بأنهما يمارسان أفعالًا مخلة مع انتشار صورهما بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك بعد ترحيل ناشطتين فى حركة "فيمن" نشرتا مقطع فى المكان نفسه، تظهران فيه عاريتى الصدر. وبثت القناة الأولى المغربية خبر القبض على الشابين وأظهرت صورهما مع اسميهما بالكامل، ما انتقده بعض الحقوقيين المغاربة، واعتبروه يعرّضهما للخطر.

كما احتج مجموعة من شباب الرباط، أمام منزل أحد الشابين حاملين شعارات من قبيل: "هذا عار.. هذا عار.. الإسلام فى خطر"، "رافضون رافضون.. للمثليين رافضون"، "هذا عار.. الإسلام يريد الانتقام".

وتجول المحتجون فى الحى، ووزعوا منشورات بصورة المذكورين، مصحوبة بتعليقات تندد بوجود المثليين فى المغرب. ويمكن أن تصل عقوبة ممارسة "الشذوذ الجنسى" فى المغرب إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، كما أن المغرب يجرّم بشكل قطعى الجنس إلّا فى إطار الزواج، ويعاقب القانون كل من يمارسه "بشكل غير شرعى" بالحبس من شهر إلى سنة.

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مصر 365

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