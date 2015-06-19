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مصدر: قائمة فى حب مصر تشكل لجنة إعلامية من أسامة هيكل وعماد جاد وبكرى

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مصدر: قائمة فى حب مصر تشكل لجنة إعلامية من أسامة هيكل وعماد جاد وبكرى مصدر: قائمة فى حب مصر تشكل لجنة إعلامية من أسامة هيكل وعماد جاد وبكرى
كشف مصدر مسئول بقائمة فى حب ، أن اللجنة التنسيقية للقائمة قررت تشكيل لجنة إعلامية مكونة من ثلاثة أشخاص وهم: أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، وعماد جاد، القيادى بحزب المصريين الأحرار، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن دور اللجنة خلال الفترة المقبلة سيتمثل فى التواصل مع وسائل الإعلام، بشأن توضيح كل الأمور المثارة بشأن القائمة، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
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