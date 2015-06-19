عايزة تخلفى.. التعرض لأشعة الشمس يزيد من الخصوبة وفرص الحمل

جرعة من أشعة الشمس تبهج القلب، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أنها أيضا تزيد من الخصوبة لدى النساء وترفع من فرص الحمل.

وقد وجد العلماء عبر الدراسة المنشورة مؤخراً بصحيفة “The Telegraph”، البريطانية، أن جرعة من أشعة الشمس يمكن أن تزيد فرص حدوث الحمل بنسبة تصل إلى الثلث.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن التعرض للشمس كانت واحدة من أفضل الطرق لتحسين فرص حدوث الحمل.

وفسر العلماء ذلك بأن هرمون الميلاتونين، الذى تحفزه أشعة الشمس، معروف بالفعل أنه يعزز الخصوبة ويؤثر على الدورة التناسلية، ويُعتقد أيضا أنه يؤثر على نوعية البويضات لدى السيدات.

وأضاف الباحثون أن فيتامين D، الذى ينتجه الجسم بواسطة أشعة الشمس، قد يؤثر على نوعية البويضات، ويعزز فرص الخصوبة وبالتالى يزيد من فرص الإنجاب للسيدات.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً فى دورية أشعة الشمس، كما نشرت مؤخراً عبر صحيفة “The Telegraph”، البريطانية، وذلك فى التاسع عشر من شهر يونيو الجارى