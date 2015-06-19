السيسى يهنئ الجالية المصرية فى بريطانيا بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الجالية المصرية فى المملكة المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء فى برقية التهنئة التى وجهها الرئيس السيسى إلى الجالية المصرية المسلمة فى بريطانيا قال فيها "مسلمو مصر المغتربين.. يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية مقرونة بأرق التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم،وأدعو المولى عز وجل أن ينعم عليكم بحياة زاخرة بالصحة والسعادة يسودها النجاح والتوفيق،وعلى مصرنا الغالية بدوام العزة والرفعة".

كما تقدم السفير المصرى فى المملكة المتحدة ناصر كامل بالتهنئة إلى كافة أعضاء الجالية المصرية فى المملكة المتحدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

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