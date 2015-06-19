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العاهل المغربى يأمر بفتح المساجد التى شيدت والتى تم ترميمها أمام المصلين

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العاهل المغربى يأمر بفتح المساجد التى شيدت والتى تم ترميمها أمام المصلين العاهل المغربى يأمر بفتح المساجد التى شيدت والتى تم ترميمها أمام المصلين
أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس بفتح المساجد التى شيدت أو تم ترميمها أو أعيد بناؤها من طرف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أمام المصلين.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اليوم الجمعة أن عدد هذه المساجد يبلغ 17 مسجدا موزعة ما بين 12 مسجدا جديدا ومسجدين أعيد بناؤهما وثلاثة مساجد أثرية تم ترميمها.

وأشار البيان إلى أن الكلفة الإجمالية لهذه المساجد بلغت 262 مليون و400 ألف درهم، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف و500 مصل ومصلية.
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