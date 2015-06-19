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حماس تبارك عملية قتل مستوطن إسرائيلى قرب رام الله

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حماس تبارك عملية قتل مستوطن إسرائيلى قرب رام الله حماس تبارك عملية قتل مستوطن إسرائيلى قرب رام الله
باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية قتل مستوطن إسرائيلى قرب رام الله مساء اليوم الجمعة، واصفة إياها بـ"البطولية".

وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، "إننا ننظر بكثير من الاحترام والتقدير للأيدى الطاهرة التى تتمسك بالمقاومة وتوجه رصاصها نحو المحتل رغم كل الصعوبات والتحديات فى الضفة".

وأكد بدران على خيار المقاومة ودعم من يمارسها بغض النظر عن انتمائه السياسى أو ميوله الفكرية، مضيفا "أن الاحتلال ومن يدعمه واهمون، إن ظنوا أن جرائم الاحتلال ضد شعبنا ستمر دون رد من المقاومة".

وحذر القيادى فى حماس، الاحتلال الإسرائيلى من التمادى فى اعتداءاته على المسجد الأقصى، ومواصلة حالة القمع ضد الأسرى الفلسطينيين فى سجونه.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت نبأ قتل مستوطن وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، فى إطلاق نار على سيارة قرب مستوطنة "دوليف" غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
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