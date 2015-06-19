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اتسحر فول لأنه مش بس هايشبعك ده كمان هايحميك من الأمراض

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اتسحر فول لأنه مش بس هايشبعك ده كمان هايحميك من الأمراض اتسحر فول لأنه مش بس هايشبعك ده كمان هايحميك من الأمراض
الفول هو الطبق الرئيسى لسحور رمضان، ولديه شهرة كبيرة كونه أهم أنواع الطعام القادرة على تقليل الشعور بالجوع طوال نهار الصيام.

وعن فوائد الفول يقول استشارى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، إن الفول يحتوى على نسبة عالية جدا من البروتين النباتى، ويعد بديلا صحيا للبروتين الحيوانى الموجود باللحوم.

كما يعد الفول من أفضل أنواع البقوليات على الإطلاق، ويساعد الفول على الشعور بالامتلاء وتقليل نوبات الجوع والرغبة فى تناول المزيد من الطعام، نتيجة لأن عملية هضمه تحتاج لوقت طويل.

وبجانب تلك الفوائد يوضح خالد يوسف أن للفول بعض الفوائد الصحية الأخرى، التى أكدتها أحدث الأبحاث الطبية، وتوصلت فى نتائجها إلى أن الفول يساعد فى علاج بعض الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، حيث يساعد على خفض تلك النسبة بصورة كبيرة جدا، كما يقى من الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، ويخفض نسبة الثلاثية بالدم، وأيضا يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية وخاصة تلك الناتجة عن تصلب الشرايين.
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مصر 365

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