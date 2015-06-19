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ماتزودهاش فى المشطشط.. 6 أضرار لتناول الطعام الحار فى رمضان

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ماتزودهاش فى المشطشط.. 6 أضرار لتناول الطعام الحار فى رمضان ماتزودهاش فى المشطشط.. 6 أضرار لتناول الطعام الحار فى رمضان
مع بدايات شهر رمضان الفضيل بأنواره وفضائله، يصبح لزاما على الشخص أن يستغل هذه الأوقات فى إحداث تغييرات حقيقية على حياته بالكامل، وعلى نظامه الغذائى ونوعيه طعامه بشكل خاص.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية حذرت من الإفراط فى تناول المخللات والأطعمة الحارة، والتى لها الكثير من الأضرار بشكل عام، وخلال الصيام بشكل خاص، وأكدت أخصائية التغذية على أهمية شرب المياه بكميات منتظمة وكبيرة خلال اليوم الرمضانى، لمواجهة خطر تراكم الأملاح والتوابل الحارة.


>- الأطعمة الحارة تزيد من التهاب المعدة وتقرحاتها، وهو ما لا يتحمله الجسم خاصة خلال الصيام
>- أثناء الصيام يقل مخزون مياه الجسم والأطعمة الحارة والمالحة تزيد من الإملاح فتضطرب المعادلة وهو ما يؤكد أهمية التوقف عن تناول الطعام الحار والمالح.
>- اضطراب وظائف الكليتين والكبد والطحال، والزائدة.

- إمكانية التعرض لحالات قئ وغثيان وحموضة أمعاء، إضافة لتقرحات معوية مؤلمة خاصة خلال الصيام
>- الشعور بآلام مبرحة بالمعدة أثناء الصيام، نتيجة إصابة المعدة بمشكلة.
>- الإصابة بحكة جلدية وحالة من الهرش غير المستحب

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مصر 365