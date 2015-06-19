7 أسباب لشكوى طفلك من الصداع أهمها التوتر والأنيميا

الصداع أحد الأعراض التى يشتكى منها الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة.

>حول ذلك تقول د. نهى أبو الوفاء استشارى الأطفال بالقصر العينى، إن الصداع أحد الأعراض التى يشتكى معها الأطفال من وجود بعض الألم بالرأس والتى غالبا تكون لأسباب بيسطة وأحيانا تكون مؤشرا خطر يستدعى الذهاب للطبيب.

>وتستكمل د. نهى قائلة: "هناك بعض الأسباب التى تساهم فى ظهور أعراض الصداع عند الأطفال وأهمها":

>1) الصداع الوعائى بسب توسيع الأوعية الدموية.

>2) سوء التغذية أوالأصابة بالأنيميا.

>3) التهاب الجيوب الأنفية.

>4) القلق والتوتر.

>5) ضعف النظر أو وجود مشاكل الرؤية.

>6) وجود مشاكل بالمفصل الفكى أو وجود خراج بالأسنان.

>7) وجود ورم بالمخ.

>وتتابع د. نهى قائلة: "يتم تشخيص الطفل من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبيبة مثل فحص العين للتأكد من عدم وجود مشاكل بالأبصار والأسنان والأنف للتأكد من عدم وجود مشاكل بالجيوب الأنفية أو بالأسنان.

شبكةعيونالإخبارية

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