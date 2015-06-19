5 مشروبات فى السحور تساعدك على حرق الدهون أهمها عصير البطيخ بدون سكر

مع قدوم شهر رمضان يشعر الكثيرون بالخوف والقلق من زيادة الوزن، خاصة أن وقت الصيام طويل مما يقلل حرق الدهون داخل الجسم، لكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعد على حرق الدهون وخفض الوزن.

تقدم الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، بعض المشروبات التى تساعد على حرق الدهون عند تناولها أثناء السحور ومنها...

>- يمكنك تناول عصير البطيخ غير المحلى بالمواد السكرية، فهو يساعدك على حرق المزيد من الدهون فى الجسم، ويحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر التى يحتاجها الجسم أثناء ساعات الصيام الطويلة.

- تناول عصير الكيوى غير المحلى بعد وجبة السحور، فهو يحسن من عملية الهضم ويخلصك من الدهون المتراكمة.

- الإكثار من تناول الماء فى وجبة السحور يساعدك على التخلص من العديد من الكيلو جرامات أثناء الصيام، لأن الماء يزيد من حرق الدهون فى الجسم ويمكنك إضافة نقاط من ماء الزهر عليها أو نقاط الليمون أو النعناع.

- الشاى الأخضر يزيد من حرق المزيد من الدهون فى جسمك.

- عصير الأناناس بدون سكر ، يزيد من التخلص من الوزن الزائد.