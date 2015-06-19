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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات بكفر الشيخ

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات بكفر الشيخ ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات بكفر الشيخ
تمكنت المباحث الجنائية بكفر الشيخ ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات و مكون من 5 أشخاص بإحدى قرى مركز البرلس، حيث تم القبض عليهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية يتضمن تعدد بلاغات الشركة المصرية للاتصالات والتى تتضمن سرقة العديد من الكابلات الأرضية الموصلة للخطوط التليفونية الأرضية للعديد من القرى بدائرة مركز شرطة دسوق ، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ وشارك فيه العقيد عبد الحليم فايد رئيس فرع البحث بالحامول، والرائد شريف العقدة رئيس مباحث مركز الحامول ومعاوناه النقيبان رامى عبدالصمد شرف الدين ، ومعتز نبيل أبوالعطا.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى عن تحديد المتهمين والقبض عليهم خلال عدة أكمنة وهم" ف .أ "36 سنة فلاح ويقيم القرية 59 الخاشعة مركز البرلس ، و"م.م "21 سنة عاملومقيم بلقاس محافظة الدقهلية، و "م .م "34 سنة سائق ومقيم بلقاس محافظة الدقهلية، و "ا .م "37 سنة عامل ومقيم بلقاس، محافظة الدقهلية ، و"ع .ح "28 سنة صياد ومقيم بلقاس، محافظة الدقهلية.

وكشفت تحريات العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات للكابلات التليفونية الأرضية وبيعها حيث تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم 3485 د ه ب نقل ماركة شيفورلية محملة بنصف طن من الكابلات النحاسية و2 كوريك ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع المحرر بشأنها محاضر رسمية، وباستدعاء الفنيين بالشركة المصرية للاتصالات تعرفوا على المضبوطات، تم التحفظ على السيارة وما بها من مضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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